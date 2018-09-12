Юлия Хлынина решила поиграть в ретро 

Наряд актрисы вызвал противоречивую реакцию модных экспертов WomanHit.ru Наряд актрисы вызвал противоречивую реакцию модных экспертов WomanHit.ru Илья Легостаев Поиграть в ретро всегда заманчиво, и Юлия решила рискнуть. Она находится в опасной близости к границе между «экстравагантно» и «нелепо», но на темную сторону все-таки не переходит. Анастасия Бойченко Наряды, похожие на реквизит исторического фильма, всегда вызывают вопросы, и главный из них — «зачем?». Если Анна знает на него ответ, мы бы с удовольствием послушали.