Необычные аксессуары и handmade-украшения представят вблизи Марьиной Рощи

Любители handmade-украшений и уникальных аксессуаров соберутся 15 и 16 сентября вблизи Марьиной Рощи. Маркет «4 сезона» пройдет на территории Хлебозавода № 9 на Новодмитровской.

— Гости увидят работы талантливых дизайнеров одежды и аксессуаров, а также посетят небольшие модные магазинчики и шоурумы. Кроме того, традиционно каждый сможет поучаствовать в творческих мастер-классах, — сообщил один из организаторов мероприятия.

Маркет будет проходить с 12.00 до 20.00 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 17. Вход свободный. (ак)