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adidas представил лимитированные кроссовки adizero adios
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adidas представил лимитированные кроссовки adizero adios 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Беговые кроссовки выполнены в чёрно-золотых цветах. Их отличает уникальный логотип с надписью «Москва» и годом выпуска на пятке. Золотые вставки напоминают о победе, а каждой паре присвоен индивидуальный порядковый номер.
Обувь изготовлена из лёгкого сетчатого материала с подошвой BOOST — она обеспечивает комфорт и возвращает энергию при каждом шаге. Атлеты, которые бежали в этой модели кроссовок, установили четыре мировых рекорда на марафонской дистанции. Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas Лицами рекламной кампании стали профессиональные спортсмены и любители: Дмитрий Сафронов, Искандер Ядгаров, Анастас Панченко и Юлия Конякина.
Купить кроссовки можно с 10 сентября на беговой базе adidas Runbase в Лужниках, а также в магазинах adidas в ТРЦ «Метрополис», «Европейский» и «Олимп» на Красной Пресне. Статьи по теме 14 лучших кроссовок для бега 6 крутых моделей кроссовок на осень adidas представил новые беговые кроссовки Solarboost Открылась регистрация на Московский марафон — 2018
Запись «adidas представил лимитированные кроссовки adizero adios» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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