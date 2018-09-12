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Новая коллекция NNedre: «обнимающие» платья и тренчкоты дешевле, чем у масс-маркета
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Новая коллекция NNedre: «обнимающие» платья и тренчкоты дешевле, чем у масс-маркета 

Собака.ru 54 минуты назад
Фото: Собака.ru
Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре выпустила коллекцию на осень — по ее словам, «самую сложную, трепетную и уверенную» за всю дизайнерскую карьеру. И ведь действительно: релиз показывает, как, оставаясь главным пропагандистом культуры базовой одежды в нашей стране, бренд движется от монохромной гаммы и трикотажных изделий к экспериментам с яркими оттенками, а также шерстью, хлопком и нежнейшим шелком.
В осенне-зимнюю коллекцию, помимо ключевых для марки комбинаций, футболок и брюк, вошли терракотовый костюм, полосатый лонглсив, шерстяное пальто, платье с воротником-стойкой и тренчкот песочного цвета. Стоит он едва ли не дешевле, чем у масс-маркета — 12 750 рублей, в то время как цены на остальные вещи из коллекции варьируются от 1590 до 16 500 рублей. Посмотреть, примерить и купить одежду, привезенную прямо из Тель-Авива (там Нелли снимала лукбук своего релиза), можно будет 15 сентября в магазине NNedre в Басковом переулке, 29. Там же продается посуда из недавно выпущенной коллаборации Недре и August Home — с тарелками и чашками, на которые захочется сменить «икеевские».
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