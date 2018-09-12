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Представлены оголяющие ягодицы джинсы
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Представлены оголяющие ягодицы джинсы 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
На сайте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova появились зауженные джинсы под названием Party in the Back Skinny Jeans («Скинни-джинсы «Вечеринка сзади»»). Об этом сообщает The Sun.
Спереди вещь выглядят как обычные синие джинсы, однако на обратной стороне дизайнеры сделали два широких разреза. Таким образом, ягодицы модели, демонстрирующей штаны оказались полностью открыты.
Party in the Back Skinny Jeans доступны на сайте Fashion Nova по цене 34,99 доллара.
В июне в интернет-магазине британского производителя женской одежды Pretty Little Thing появились джинсовые шорты с дырками на ягодицах. По информации на сайте бренда, за первые 48 часов продажи было куплено 25 единиц этой модели.
За месяц до этого, в мае, американский бренд Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин.
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