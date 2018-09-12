Даутцен Крус показала, как надо одеваться осенью

А мы решили повторить look нидерландской модели.

Осень по праву называют ярким временем года. Однако пестрота вокруг не обязывает наряжаться во все цвета радуги. Видимо, об этом и подумала Даутцен Крус, когда выбирала наряд. Папарацци подловили супермодель в черно-белом образе в стиле casual. Стеганая куртка-бомбер, футболка свободного кроя и брюки-бананы — все просто и без излишек. Следуя ее примеру, попытаемся создать похожий образ из подручных материалов.

Куртка

Укороченные пуховики — палочка-выручалочка ранней осенью. В них и не жарко, и не холодно. Плюс они не сковывают движения и неплохо сочетаются как с юбками, так и с брюками. Да и под дождь попасть в таком не страшно. Так что Даутцен знала, что выбирать.

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Майка

Пожалуй, одна из первых вещей базового гардероба. Белая футболка свободного кроя добавит небрежности в образ, но не сделает его слишком неряшливым. А поиграть с ней можно с помощью забавных надписей.

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Брюки

Брюки-бананы вещь коварная. Стоит промахнуться с фасоном и у тебя уже не соблазнительные формы, а сомнительные очертания. Важно правильно определить свой тип фигуры и трезво отнестись к выбору размера, так как неправильно подобранную вещь сразу видно.

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Обувь без задника популярна уже не первый сезон. В данной случае лучше отдать предпочтение модели в стиле унисекс на небольшом каблучке или вовсе без него. Важно помнить, что плоская подошва может визуально уменьшить длину ног, чтобы этого не допустить, обратите внимание на длину брюк или юбок. Оптимальный вариант — миди и не длиннее.

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В образе Крус это единственный цветовой акцент. Да и то не самый яркий. Даутцен выбрала солнцезащитные очки квадратной формы в оправе цвета беж. Такая модель подойдет обладательницам прямоугольной формы лица, чтобы визуально расширить контуры.

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