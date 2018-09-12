Селена Гомес выпустит новый клип в следующем месяце

Нескольким счастливым поклонницам удалось узнать, что Селена Гомес (Selena Gomez) готовит новый клип, который выпустит уже в следующем месяце.

На днях Селена представляла свою новую коллекцию совместно с брендом Coach, с которым певица сотрудничает на протяжении двух лет. Как выяснилось, сразу же после показа Гомес отправилась на студию, чтобы добавить финальные штрихи к одной из песен с нового альбома.

«Селена сейчас много времени уделяет музыке, поэтому новая песня и клип скорее всего выйдут уже в следующем месяце. Ей осталось немного доработать всё на студии и заняться продакшеном», — сообщили представители девушки.

Так что, Селенаторы, ждать осталось уже совсем не долго! Как думаете, о чем будет новый клип?