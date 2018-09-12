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Селена Гомес выпустит новый клип в следующем месяце
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Селена Гомес выпустит новый клип в следующем месяце 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Нескольким счастливым поклонницам удалось узнать, что Селена Гомес (Selena Gomez) готовит новый клип, который выпустит уже в следующем месяце.
На днях Селена представляла свою новую коллекцию совместно с брендом Coach, с которым певица сотрудничает на протяжении двух лет. Как выяснилось, сразу же после показа Гомес отправилась на студию, чтобы добавить финальные штрихи к одной из песен с нового альбома.
«Селена сейчас много времени уделяет музыке, поэтому новая песня и клип скорее всего выйдут уже в следующем месяце. Ей осталось немного доработать всё на студии и заняться продакшеном», — сообщили представители девушки.
Так что, Селенаторы, ждать осталось уже совсем не долго! Как думаете, о чем будет новый клип?
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