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Бренду Victoria Beckham — 10 лет: главные составляющие стиля дизайнера, которые сделали ее успешной
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Бренду Victoria Beckham — 10 лет: главные составляющие стиля дизайнера, которые сделали ее успешной 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
В этом году бренд Victoria Beckham празднует десятилетие. Фактически отношения с индустрией моды начались у Виктории в 2008 году, когда она приняла участие в съемке рекламной кампании Marc Jacobs. Бекхэм поместили в огромные белые пакеты с логотипом американского бренда, что стало для нее символичным и как для поп-звезды, и как для начинающего дизайнера — в то время она уже разрабатывала свою первую коллекцию. В этом году Виктория решила повторить знаменательную съемку с легендарным фотографом Юргеном Теллером — правда, теперь написав на пакетах собственное имя. Кроме того, к юбилею дизайнер выпустила несколько футболок с ироничными слоганами Fashion Stole My Smile и It’s A Dark But Happy Pace, а также впервые изменила локацию своих показов — с Нью-Йорка на Лондон.
Виктория задала единый эстетический курс на неоспоримую женственность и поддерживает его до сих пор. Фасоны, безусловно, менялись: от типичных для того времени обтягивающих платьев-футляров до сегодняшних асимметричных моделей; от классических пальто с минимумом деталей до оверсайз-парок и дутых плащей. Однако героиня коллекций Виктории едва ли пережила значительные перемены — это все та же современная активная девушка, которой нужна стильная одежда вне времени. Каковой является и сама дизайнер: не секрет, что она любит собственную линейку и носит вещи из нее в повседневной жизни. Рассказываем, что именно сделало Викторию иконой стиля и какие модные приемы бывшей «перчинки» не устаревают до сих пор.
Классические джинсы
Виктория предпочитает джинсы разных фасонов, но часто ее выбор падает на прямые модели с низкой посадкой. Если это чуть укороченные брюки, то их можно подвернуть и показать красивые туфли на шпильке.
Юбки миди и длинные сапоги
Бекхэм является преданной поклонницей этого сочетания, и именно в юбке миди и сапогах до колена ее можно видеть чаще всего. Тем более что одна универсальная модель обуви (в случае Виктории это черные или бордовые сапоги с каблуком средней длины) подойдет под комплект любого цвета и фасона.
Оверсайз
Единственное, что кардинально изменилось в стиле Виктории, — она полюбила оверсайз, причем в любых вещах: брюках, рубашках, жакетах. Такие комплекты подчеркивают хрупкость девушки, но в то же время смотрятся строго.
Большие очки даже под женственные наряды
Дизайнер неизменно, несмотря ни на какие тенденции, выбирает крупные очки, часто с ровной верхней оправой. Что бы ни надела Виктория, ее образ всегда дополнит брутальный аксессуар.
Тотальный черный
Беспроигрышный вариант, когда хочется выглядеть роскошно, — собрать образ черного цвета. Особенно стильно будут смотреться строгие костюмы из приталенного жакета с широким поясом и плечиками и облегающих брюк. Также приветствуется противоположный вариант — расклешенные брюки и оверсайз-жакет прямого фасона.
Фото: Legion Media
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