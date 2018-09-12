Курортные платья, соблазнительные бикини и много шляп: почему новая коллекция Michael Kors идеально подойдет для следующего отпуска

Одним из последних знаковых показов на Неделе моды в Нью-Йорке стало шоу Michael Kors. 12 сентября дизайнер представил новую, яркую во всех смыслах коллекцию, напоминающую о солнечных странах, жарких пляжах, лучших отелях и курортных романах. Словом, пропитанную духом путешествий и приключений. Музыкальное сопровождение говорило само за себя: композиции Itsy Bitsy petit bikini певицы Далиды и Good Vibrations группы Beach Boys настраивали всех гостей на правильный лад. Как и красноречивый вид из панорамных окон на пирс с пришвартованными кораблями.

Показ прошел в пространстве, украшенном картинами современной художницы Кристины Зимпель. На подиуме появлялись девушки, облаченные в пышные юбки и свободные рубашки, разрисованные цветами словно от руки, широкополые цветные шляпы и соблазнительные топы с теми же рисунками идеально подойдут девушкам, желающим будущим летом громко заявить о себе и не потеряться в толпе. А для любительниц пляжного отдыха здесь есть купальники, туники, соломенные сумки, солнечные очки и… плавательные резиновые шапочки. В первом блоке коллекции преобладают салатовый, оранжевый, ярко-розовый цвета. И, конечно, снова желтый: определенно, он весной и летом 2019 года точно будет в тренде. Как и вязанные вещи, будто найденные в бабушкином комоде, но переделанные на современный лад. Такие же можно увидеть не только у Корса, но и у многих других дизайнеров, показавших свои творения на Неделе. Во втором блоке коллекции Майкла — сексуальные наряды в лучших традициях бренда. Черные летящие платья и юбки с провокационными разрезами легко составляв конкуренцию вечерним одеяниям от Carolina Errera и Oscar De La Renta, которые мы успели оценить ранее.