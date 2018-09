Криштиану Роналду разделся для рекламы белья

Известный футболист, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии для рекламы новой осенне-зимней коллекции нижнего белья собственного бренда.

Роналду сфотографировался для маркетинговой кампании в стиле постера для фильма «Красота по-американски». Он продемонстрировал одну из моделей из осенне-зимней кампании.

По его словам, эта съемка была одной из самых веселых, и футболист старался передать ощущение веселья и беззаботности, пишет Телепрограмма. Снимок Роналду опубликовал в Twitter.

Always on the ball? #CR7Underwear FW18 campaign out now! New styles on https://t.co/RCLtRbCAT7 pic.twitter.com/2D3ci3O5gz

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 сентября 2018 г.