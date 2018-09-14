Ещё
Криштиану Роналду разделся для рекламы белья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Криштиану Роналду разделся для рекламы белья 

Аргументы Недели + ещё 3 37 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Известный футболист, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии для рекламы новой осенне-зимней коллекции нижнего белья собственного бренда.
Роналду сфотографировался для маркетинговой кампании в стиле постера для фильма «Красота по-американски». Он продемонстрировал одну из моделей из осенне-зимней кампании.
По его словам, эта съемка была одной из самых веселых, и футболист старался передать ощущение веселья и беззаботности, пишет Телепрограмма. Снимок Роналду опубликовал в Twitter.
Always on the ball? #CR7Underwear FW18 campaign out now! New styles on https://t.co/RCLtRbCAT7 pic.twitter.com/2D3ci3O5gz
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 сентября 2018 г.
Аргументы Недели: последние новости
"Бессовестно голое" платье Анны Калашниковой на "Новой волне" поразило публику Видео: новой «мисс Америка»‍ стала оперная певица из Нью-Йорка Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«К мужчинам мы относимся, как к котикам»
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле6
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете
«Год носила передачки»: Боня — о романе с женатым10
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение