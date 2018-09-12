Осторожно, горячо! Криштиану Роналду в рекламной кампании нижнего белья

Осенне-зимняя коллекция бренда нижнего белья CR7 в этом году юбилейная. И съемку для нее основатель бренда, футболист Криштиану Роналду (33), тоже решил сделать запоминающейся.

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На новых фотографиях Роналду в одном нижнем белье лежит в бассейне с шариками. «Это была одна из самых веселых съемок! Я ребенок в душе, мне не каждый день удается прыгнуть в бассейн с мячами. Нижнее белье CR7 заставляет вас выглядеть и чувствовать себя хорошо, поэтому я хотел, чтобы новая кампания показала это!», — поделился Криштиану.

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