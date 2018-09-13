Какое нижнее белье стоит выбрать этой осенью

Роскошное платье или идеально сидящий костюм — это еще не залог успеха. Мы часто забываем про нижнее белье, хотя это больше, чем просто элемент гардероба — за счет удобного комплекта вы будете чувствовать себя намного увереннее. Каким бы оно они было, сексуальным или базовым непринужденным, нижнее белье должно быть продолжением вашего тела.

К сожалению, многие девушки не умеют выбирать нижнее белье. В погоне за красивыми кружевными комплектами они забывают о самом главном — о комфорте. Неверный размер, фасон или неправильная посадка могут испортить ваши ощущения и нанести урон здоровью. Так что не стоит жертвовать собой ради соблазнительных бра или трусиков.

Чтобы правильно подобрать размер, вам нужно точно знать свои параметры, иначе неправильно выбранный комплект будет вызывать у вас дискомфорт при носке. Кроме того, даже самое соблазнительные бра и трусики будут смотреться невыгодно, если будут не соответствовать вашим параметрам.

Около 80% девушек выбирают бюстгальтеры не того размера, фасона и c неподходящей посадкой. Однако на сегодняшний день существует множество хитростей, с которыми поиск идеального нижнего белья станет гораздо проще.

Эксперты Victoria's Secret

Обращайте больше внимание на объем, потому что именно он обеспечивает основную поддержку: бра должен располагаться параллельно полу и комфортно сидеть на крайней паре крючков. Чашечки тоже нужно выбирать тщательно: соблазнительные лифы с эффектом push-up, конечно, выгодно подчеркнут самую красивую женскую часть тела, однако в теплое время года, от таких моделей лучше отказаться. Тем более, что модная общественность сейчас всеми руками за естественность, и полупрозрачные лифы смотрятся не менее привлекательно.

Носить каждый день сексуальные кружевные комплекты тоже не стоит — такое белье подойдет скорее для особенного случая. В повседневной жизни отдавайте предпочтение натуральным тканям: вещи из синтетики не позволяют телу дышать, так что нежелательно проводить в них слишком много времени.

В то же время не забывайте баловать себя красивыми бра или элегантными боди — и пусть под одеждой никто не видит, как вы замечательно выглядите, зато все заметят вашу уверенную походку и умение держаться с достоинством.

Кстати говоря, этой осенью присмотритесь к ярким моделям: сочный бургунди или нежный лавандовый на пике популярности, а самые смелые могут примерить даже яркие канареечные комплекты — так и в дождь, и в холод с вами будет частичка лета.

К выбору базового белья нужно относиться еще более ответственно, потому что в нем мы проводим очень много времени. Оно должно быть максимально удобным и не ощущаться на коже.

Бесшовные модели без косточек — это идеальный вариант, в таком бра вы забудете про дискомфорт, и вас ничего не будет отвлекать в течение дня. Многие магазины масс-маркета предлагают комплекты с эффектом "второй" кожи, которые органично сливаются с вашим телом — такое белье должно быть в гардеробе каждой девушки.

Цветовая гамма базовых комплектов не отличается разнообразием: бежевый, белый или черный — такая палитра абсолютно универсальна и подойдет под любую одежду. Гладкая текстура — тоже главное качество повседневного белья — просвечивающееся кружево выглядит безвкусно и даже вульгарно.

Обращайте особое внимание на материал: он должен быть максимально приятным к телу. Натуральные текстуры позволят вашему телу дышать и уберегут вас от нежелательных заболеваний.

Главное помните — как бы вы ни любили красивые соблазнительные комплекты, в вашем гардеробе всегда должно быть место для базового нижнего белья. Так что, когда в следующий раз пойдете в магазин за обновками, задумайтесь, какой комплект вам нужен больше — универсальный классический или роковой притягательный.