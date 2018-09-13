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Индейские мотивы и другие тренды будущей весны
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Индейские мотивы, сочные цвета, сексуальность и другие тренды будущей весны с нью-йоркской Недели моды 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Нью-Йорке завершилась первая из четырех самых крупных Недель моды. WMJ.ru внимательно следил за всеми показами и готов рассказать тебе о главных трендах сезона весна-лето — 2019, которые мы подсмотрели у дизайнеров из Америки.

Сочные краски

Весна и лето традиционно отличаются многообразием цветовой палитры. В наступающем сезоне она станет еще ярче! Вновь вернется фуксия, ультрамарин, нефрит, ярко-алый. А из осенне-зимнего сезона в лето мы заберем с собой апельсиновый и ультрафиолет. Причем, как советуют нам дизайнеры из Нью-Йорка, носить все самое яркое нужно вместе. Наглядный пример — модели с показа Escada и Prabal Gurung. И да, чуть не забыли, Брендон Максвелл вновь убеждает нас, что лучшая пара для розового — это красный!

Сексуальность

Дизайнеры чувствуют, что девушки начали забывать о том, что кроме oversize и ugly fashion существуют еще обтягивающие силуэты и сексуальность. Платья-футляры, женственные летящие комбинации и дерзкие фасоны — вот что ждет нас следующим летом. Похоже, теперь не спрятать не совсем отточенную фигуру под объемными футболками и джинсами — пора в спортзал, девочки. А иначе как носить такую красоту?

Пэтчворк

Одежда, будто бы созданная из лоскутков, появляется в коллекциях уже несколько сезонов подряд. Это значит, что покупка свитера или сарафана, отшитого в технике петчворк, станет неплохим вложением в трендовый гардероб. Следующей весной и летом стоит обратить внимание на асимметричные платья и сарафаны из комбинированной ткани в цветочек, клетку или просто из разных однотонных лоскутков.

Белый цвет

Казалось бы, белый цвет в летних коллекциях — что может быть банальнее. Но дизайнеры во главе с Филлипом Лимом решили дать вещам этого цвета новую, трендовую жизнь. Практически в каждой коллекции, представленной в рамках Недели моды в Нью-Йорке, можно найти целый ряд белых комплектов, будь то просто сочетание белой сорочки и брюк или же платье.

Странные сумки

Тренд на невероятные аксессуары, определенно, самое интересное, что было на этой Неделе моды. Calvin Klein представил сумки-перевертыши, обернутые якорными цепями, Brandon Maxwell разработал идеальные сумочки для тех, кто хочет пронести с собой на вечеринку собственную бутылочку Rose, а Proenza Schouler придумали сумки, в которые может поместиться если не вся твоя жизнь, то уж половина точно.

Вестерн

Стиль вестерн довольно традиционен для американской культуры, поэтому появление одежды в этой стилистике из сезона в сезон, определенно, тенденция. Не прячь далеко свои юбки и платья с бахромой и уж тем более не отказывайся весной от сапог-казаков, которые приобретешь для осени. Все это пригодится тебе еще не раз!
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