25 пар стильной обуви на осень для самых смелых модниц

Испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна однажды сказал, что женские ноги по-настоящему счастливы только в обувном магазине. Так почему бы не порадовать их и не отправиться за новой стильной осенней парой, вооружившись знаниями об актуальных трендах?25 пар стильной обуви на осень для самых смелых модницБотинки

Даже если вы не любительница альпинизма или походов в горы, обратите внимание на альпинистские ботинки-хайкеры. Эта отличная замена уже надоевшим кроссовкам, сохраняет все оригинальные черты настоящей обуви альпинистов — яркую расцветку, устойчивую подошву и фиксацию на ноге. К тому же, если верить стритстайл отчетам, хайкеры сочетаются со всем, что только взбредет в голову: начиная от джинсов-скинни, и заканчивая теплыми платьями.

Казаки

Про ковбойский тренд, кажется, в этом году не написал только ленивый. В обуви он тоже присутствует в виде казаков, у которых в наличии масса плюсов. Во-первых, их можно носить летом вместе с длинными юбками и платьями, как это делают гостьи летних музыкальных фестивалей. Во-вторых, они сочетаются не только с юбками, но и с брюками, и джинсами и одинаково уместно смотрятся в офисе и на свидании.

Ботинка со шнурками

Ботинки на шнуровке в викторианском стиле помогут визуально удлинить ноги и собрать образ, где будут умело перекликаться современные тренды и винтажная обувь.

Ботфорты

Ботфорты — новый старый тренд, вернувшийся на модную арену этой осенью. Дизайнеры советуют заправлять в них брюки, или наоборот скрывать ботфорты под длинными юбками и платьями. Самые смелые, конечно же, могут сочетать с короткими моделями или шортами (но лучше не надо). Принты Все основные актуальные принты также перемещаются на обувь. Если вы пока не готовы с ног до головы нарядится в питона или клетку, то начните с подобной обуви. Может через пару месяцев уже созреете для ярких принтованных пальто. Читайте также: Модные тенденции: какой каблук будет популярным этой осенью Модные тенденции: 24 уютных и стильных пальто на осень