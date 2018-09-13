Советская мода 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в фотографиях ЛенТАСС

В апреле 1944 года, спустя два месяца после освобождения Ленинграда от блокады, на Невском проспекте был открыт первый в Советском Союзе Дом моделей одежды (ЛДМО, впоследствии Модный дом «Невский проспект»). Он разместился в доме номер 21, построенном в 1911-12 гг. по проекту архитектора М. С. Лялевича для магазина фирмы мехов и меховых изделий Ф. Л. Мертенса.

Модельеры и мастера ЛДМО создавали выкройки и пилотные образцы одежды, включая аксессуары для советских швейных фабрик. Коллекции Дома моделей демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

В 2000 году зданию возвращено историческое название — «Модный дом Мертенса».

1. Демонстрация пальто и вечернего платья.1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

2. Весенние комбинированные костюмы из новых шерстяных тканей.1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

3. Весенние комплекты из шерстяных тканей. 1978 г. Фотохроника ТАСС/Юрий Белинский

4. Демонстрация плаща с застежками-молниями и платья с ярким галстуком. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

5. Демонстрация брючного костюма с ярким шарфом.1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

6. Демонстрация костюма из твидовой ткани с удлиненной юбкой и коротким жакетом до талии. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

7. Демонстрация молодежных комплектов со шляпой-канотье. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

8. Элегантный ансамбль, состоящий из платья и жакета. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

9. Демонстрация оранжевого платья с льняным шарфом. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

10. Демонстрация легкого платья из капрона с модным рисунком, дополненного легким шарфом из шифона. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

11. Демонстрация сарафана в духе старинной одежды (справа) и летнего наряда для отдыха. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

12. Демонстрация молодежного платья из красного вельвета. 1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

13. Демонстрация летнего платья и удлиненного жакета из шелка. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

14. Демонстрация укороченных пальто в комплекте с платьем и костюмом. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

15. Демонстрация ансамбля, состоящего из брюк типа «Гольф» и пелерины. 1971 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

16. Ленинградский Дом моделей. Демонстрация летнего костюма с белой панамой. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

17. Демонстрация костюма и платья по русским мотивам. 1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

18. Демонстрация костюма из уплотненной ткани. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

19. Демонстрация молодежного брючного костюма в комплекте с блузой из ситца. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

20. Демонстрация молодежного платья из маркизета.1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

21. Демонстрация платья из зеленого сукна с удлиненным жакетом.1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

22. Ленинградский Дом моделей. Демонстрация сарафана из яркого ситца в русском стиле. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

23. Демонстрация элегантного ансамбля. 1972 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов

24. Демонстрация ансамбля, дополненного красным беретом.1972 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов