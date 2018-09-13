Советская мода 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в фотографиях ЛенТАСС 

В апреле 1944 года, спустя два месяца после освобождения Ленинграда от блокады, на Невском проспекте был открыт первый в Советском Союзе Дом моделей одежды (ЛДМО, впоследствии Модный дом «Невский проспект»). Он разместился в доме номер 21, построенном в 1911-12 гг. по проекту архитектора М. С. Лялевича для магазина фирмы мехов и меховых изделий Ф. Л. Мертенса.
Модельеры и мастера ЛДМО создавали выкройки и пилотные образцы одежды, включая аксессуары для советских швейных фабрик. Коллекции Дома моделей демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за рубежом.
В 2000 году зданию возвращено историческое название — «Модный дом Мертенса».
Источник: itar-tass.com
1. Демонстрация пальто и вечернего платья.1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
2. Весенние комбинированные костюмы из новых шерстяных тканей.1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
3. Весенние комплекты из шерстяных тканей. 1978 г. Фотохроника ТАСС/Юрий Белинский
4. Демонстрация плаща с застежками-молниями и платья с ярким галстуком. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
5. Демонстрация брючного костюма с ярким шарфом.1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
6. Демонстрация костюма из твидовой ткани с удлиненной юбкой и коротким жакетом до талии. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
7. Демонстрация молодежных комплектов со шляпой-канотье. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
8. Элегантный ансамбль, состоящий из платья и жакета. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
9. Демонстрация оранжевого платья с льняным шарфом. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
10. Демонстрация легкого платья из капрона с модным рисунком, дополненного легким шарфом из шифона. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
11. Демонстрация сарафана в духе старинной одежды (справа) и летнего наряда для отдыха. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
12. Демонстрация молодежного платья из красного вельвета. 1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
13. Демонстрация летнего платья и удлиненного жакета из шелка. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
14. Демонстрация укороченных пальто в комплекте с платьем и костюмом. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
15. Демонстрация ансамбля, состоящего из брюк типа «Гольф» и пелерины. 1971 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
16. Ленинградский Дом моделей. Демонстрация летнего костюма с белой панамой. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
17. Демонстрация костюма и платья по русским мотивам. 1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
18. Демонстрация костюма из уплотненной ткани. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
19. Демонстрация молодежного брючного костюма в комплекте с блузой из ситца. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
20. Демонстрация молодежного платья из маркизета.1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
21. Демонстрация платья из зеленого сукна с удлиненным жакетом.1969 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
22. Ленинградский Дом моделей. Демонстрация сарафана из яркого ситца в русском стиле. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
23. Демонстрация элегантного ансамбля. 1972 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов
24. Демонстрация ансамбля, дополненного красным беретом.1972 г. Фотохроника ТАСС/П. Федотов