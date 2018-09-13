Творите: главные средства для макияжа глаз этой осенью

После недели моды в Нью-Йорке стало очевидно: этой осенью все IT-girls будут делать акцент на глаза. Широкие стрелки, персиковые тени, темные «смоки» и средства, которые помогут их создать.

В этом году международный дизайнер по цвету и макияжу Chanel Лючия Пика черпала вдохновение в магии ночи и волшебстве, которые происходят с миром после захода солнца. Цвета новой коллекции открывают безграничное поле для самых смелых фантазий. Можно до бесконечности смешивать текстуры и оттенки, создавая дневной и вечерний образы. О еще одной осенней новинки читайте тут.

В коллекцию вошли тени-карандаш Stylo Ombre Et Contour c выдвижным кончиком, палитра Les 4 Ombres, тени Ombre Premiere, база под тени для век La Base Ombres A Paupieres. Каждое средство достойно того, чтобы оказаться в косметичке бьютиголика.

Тени-карандаш идеальны для прорисовки стрелок любой толщины. У них приятная кремообразная текстура и насыщенный пигмент, интенсивность которого можно регулировать. В коллекции четыре оттенка: 02 (Bleu Nuit) — сине-зеленый, 04 (Electric Brown) — коричневый с медовым отливом, 06 (Nude Eclat) — «слоновая кость», 08 (Rouge Noir) — темно-смородиновый.

Для палетки Лючия придумала новую концепцию: оттенки можно смешивать и наслаивать друг на друга. Их в коллекции две: 304 — Mystère et Intensité и 306 — Splendeur et Audace. Стойкие тени для век Ombre Premiereи могут быть матовыми или атласными. Но какие бы вы не выбрали, они идеально ложатся и растушевываются.

База под тени достойна особого внимания: она разглаживает поверхность века и продлевает стойкость макияжа. Даже самые «капризные» средства останутся с вами на целый день.