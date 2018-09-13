Ваша инструкция: создаем эффект сияющей кожи за пару минут

Хайлайтер с жемчужным свечением, перламутр в увлажняющем креме или разглаживающий кожу лосьон? BeautyHack — о средствах, которые помогут избежать тусклого цвета лица.

С сияющей кожей этой осенью мы не прощаемся — это доказали новые бьюти-запуски легендарного бренда Givenchy. В сентябре наслаждаемся деликатным сиянием хайлайтеров Teint Couture в разных текстурах и помадами с перламутровыми частицами Le Rouge Perfecto, а в октябре будем бороться с признаками усталости кожи и восполнять ее энергию при помощи средств из линейки L’Intemporel Blossom.

Хайлайтеры Radiant Drop & Shimmer Powder

Правила макияжа в наступившем сезоне просты: на контрасте с матовой тональной основой наносим либо компактную сияющую пудру Shimmer Powder, либо жидкую сияющую базу Teint Couture Radiant Drop. Последнюю можно добавить прямо в основу — она улучшит тональное средство и поможет расставить нужные акценты. А креативный директор по макияжу Николя Деженна советует и такой прием: «Для создания сияющей натуральной кожи добавьте каплю хайлайтера в дневной крем для лица, смешайте текстуры и нанесите на лицо».

Компактная пудра только усилит интенсивность сияния: из-за отсутствия талька в формуле ее текстура сливается с кожей и совершенно не ощущается на лице. А ограничиваться лицом совершенно не обязательно — наносите пудру на зону декольте и плечи с помощью широкой кисти кабуки. Обе новинки представлены в двух оттенках — нежно-розовом и золотом.

Новые оттенки помад Le Rouge Perfecto

Мода на розовые оттенки не теряет актуальности даже осенью — Givenchy выпустили три новых оттенка увлажняющей кремовой помады Rouge Perfecto в самой нежной и женственной гамме. Intense Pink выберут любительницы ярких ягодных губ, Sparkling Pink нанесут желающие визуально увеличить объем (в формулу добавили перламутровые частицы серебрянного оттенка), а загадочно-сливовый Blue Pink понравится самым смелым — губы цвета черной смородины отлично подойдут к вашей любимой кожаной косухе.

Революционная формула помад поможет забыть о необходимости наносить питательный бальзам для губ — увлажнение, визуальный объем и сочный финиш вам обеспечены. Кожа губ мгновенно разглаживается, а специальные компоненты реагируют на ваш pH — на каждой оттенки будут выглядеть по-разному.

Лосьон и компактный крем L’Intemporel Blossom

Не хайлайтером единым — осенью заботимся о коже и с помощью инновационных ухаживающих средств. Лаборатории Givenchy создали программу ухода за кожей для молодого поколения — новинки помогут бороться со следами усталости и даже самый тусклый цвет лица превратят в бутон розы всего в два этапа.

Сначала наносим подготовительный лосьон для лица — пробуждаем кожу. Средство впитывается за считанные секунды и повышает эластичность, оставляя на коже приятное ощущение. В составе перламутровые микрочастицы, поэтому приготовьтесь отражать редкие осенние солнечные лучи.

Вторым шагом будет нанесение компактного дневного крема для лица с защитным фактором SPF 15. Текстура вас удивит — бело-розовый «мрамор» тает при контакте с кожей и оставляет ощущение свежести на весь день. Кожа отражает свет, становится гладкой и от признаков усталости не остается и следа.