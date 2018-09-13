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Ваша инструкция: создаем эффект сияющей кожи за пару минут
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Ваша инструкция: создаем эффект сияющей кожи за пару минут 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Хайлайтер с жемчужным свечением, перламутр в увлажняющем креме или разглаживающий кожу лосьон? BeautyHack — о средствах, которые помогут избежать тусклого цвета лица.
С сияющей кожей этой осенью мы не прощаемся — это доказали новые бьюти-запуски легендарного бренда Givenchy. В сентябре наслаждаемся деликатным сиянием хайлайтеров Teint Couture в разных текстурах и помадами с перламутровыми частицами Le Rouge Perfecto, а в октябре будем бороться с признаками усталости кожи и восполнять ее энергию при помощи средств из линейки L’Intemporel Blossom.
Хайлайтеры Radiant Drop & Shimmer Powder
Правила макияжа в наступившем сезоне просты: на контрасте с матовой тональной основой наносим либо компактную сияющую пудру Shimmer Powder, либо жидкую сияющую базу Teint Couture Radiant Drop. Последнюю можно добавить прямо в основу — она улучшит тональное средство и поможет расставить нужные акценты. А креативный директор по макияжу Николя Деженна советует и такой прием: «Для создания сияющей натуральной кожи добавьте каплю хайлайтера в дневной крем для лица, смешайте текстуры и нанесите на лицо».
Компактная пудра только усилит интенсивность сияния: из-за отсутствия талька в формуле ее текстура сливается с кожей и совершенно не ощущается на лице. А ограничиваться лицом совершенно не обязательно — наносите пудру на зону декольте и плечи с помощью широкой кисти кабуки. Обе новинки представлены в двух оттенках — нежно-розовом и золотом.
Новые оттенки помад Le Rouge Perfecto
Мода на розовые оттенки не теряет актуальности даже осенью — Givenchy выпустили три новых оттенка увлажняющей кремовой помады Rouge Perfecto в самой нежной и женственной гамме. Intense Pink выберут любительницы ярких ягодных губ, Sparkling Pink нанесут желающие визуально увеличить объем (в формулу добавили перламутровые частицы серебрянного оттенка), а загадочно-сливовый Blue Pink понравится самым смелым — губы цвета черной смородины отлично подойдут к вашей любимой кожаной косухе.
Революционная формула помад поможет забыть о необходимости наносить питательный бальзам для губ — увлажнение, визуальный объем и сочный финиш вам обеспечены. Кожа губ мгновенно разглаживается, а специальные компоненты реагируют на ваш pH — на каждой оттенки будут выглядеть по-разному.
Лосьон и компактный крем L’Intemporel Blossom
Не хайлайтером единым — осенью заботимся о коже и с помощью инновационных ухаживающих средств. Лаборатории Givenchy создали программу ухода за кожей для молодого поколения — новинки помогут бороться со следами усталости и даже самый тусклый цвет лица превратят в бутон розы всего в два этапа.
Сначала наносим подготовительный лосьон для лица — пробуждаем кожу. Средство впитывается за считанные секунды и повышает эластичность, оставляя на коже приятное ощущение. В составе перламутровые микрочастицы, поэтому приготовьтесь отражать редкие осенние солнечные лучи.
Вторым шагом будет нанесение компактного дневного крема для лица с защитным фактором SPF 15. Текстура вас удивит — бело-розовый «мрамор» тает при контакте с кожей и оставляет ощущение свежести на весь день. Кожа отражает свет, становится гладкой и от признаков усталости не остается и следа.
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