7 лучших бьюти-образов Кайи Гербер с Недели моды в Нью-Йорке 

Неделю моды, которая в пятницу завершится в Нью-Йорке, по праву назвали самой звездной. В первых рядах на показах — Николь Шерзингер, Джессика Честейн, Роузи Хантингтон-Уайтли (их образы смотрите по ссылке), а на подиумах — топовые модели! Для Кайи Гербер эта неделя была особенно продуктивной.
Девушка только и успевала перемещаться между модными шоу и мероприятиями. Участвовала в показах Tom Ford, Ralph Lauren, Longchamp, Sies Marjan, Proenza Schouler, Anna Sui и посетила меропритие Harper's Bazaar Icons. Все образы Кайи — максимально сдержанные с акцентом на глазах, волосы либо собраны в гладкий хвост, либо слегда завиты, как будто к ним не прикасалась рука стилиста!
Tom Ford
Sies Marjan
Ralph Lauren
Proenza Schouler
Longchamp
Harper's Bazaar Icons
Anna Sui Кайя в перерыве между шоу, как две капли воды похожа на маму Синди Кроуфорд