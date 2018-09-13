7 лучших бьюти-образов Кайи Гербер с Недели моды в Нью-Йорке

Джессика Честейн, Неделю моды, которая в пятницу завершится в Нью-Йорке, по праву назвали самой звездной. В первых рядах на показах — Николь Шерзингер Роузи Хантингтон-Уайтли (их образы смотрите по ссылке), а на подиумах — топовые модели! Для Кайи Гербер эта неделя была особенно продуктивной.

Девушка только и успевала перемещаться между модными шоу и мероприятиями. Участвовала в показах Tom Ford, Ralph Lauren, Longchamp, Sies Marjan, Proenza Schouler, Anna Sui и посетила меропритие Harper's Bazaar Icons. Все образы Кайи — максимально сдержанные с акцентом на глазах, волосы либо собраны в гладкий хвост, либо слегда завиты, как будто к ним не прикасалась рука стилиста!

Tom Ford

Sies Marjan

Ralph Lauren

Proenza Schouler

Longchamp

Harper's Bazaar Icons