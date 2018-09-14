Ну очень красиво: все бьюти-образы Кайи Гербер с Недели моды в Нью-Йорке 

Сегодня ночью завершилась Неделя моды в Нью-Йорке. И прошла она очень ярко: в первых рядах Карди Би (25), Сьюки Уотерхаус (26), Эмили Ратаковски (27), Роузи Хантингтон-Уайтли (31) и другие звезды.
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А на подиуме топовые модели. И Кайя Гербер (17) — одна из главных. За неделю она успела не только выступить на показах Tom Ford, Ralph Lauren, Longchamp, Sies Marjan, Proenza Schouler, Anna Sui, Calvin Klein и Marc Jacobs, но и посетить вечеринку Harper's Bazaar Icons. Собрали все бьюти-образы молодой модели — любуемся!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nu-ochen-krasivo-vse-byuti-obrazy-kaji-gerber-s-nedeli-mody-v-nyu-jorke/