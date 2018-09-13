Арктические «курсы» кутюрье закроют набор через 72 часа

Еще немного, еще чуть-чуть: до окончания приема заявок на конкурс «Ямал — центр арктической моды» осталось три дня.

Всего три шага нужно сделать профессиональным и начинающим дизайнерам и мастерам, чтобы приблизиться к мечте. На сайте arctikacentr.ru зайти в раздел регистрация, заполнить онлайн-анкету, прикрепить самые крутые свои работы и «портрет». Всё! Кандидат — в отборочном туре, на котором станут известны участники беспрецедентного события.

— Замерла в ожидании, — признается одна потенциальных конкурсанток Мими Ильницкая из Лабытнанги. — Очень надеюсь пройти отбор, предвкушаю мастер-классы. Главная цель — поучиться у профессионалов моды. Ну и, конечно, если посчастливится выиграть, хотелось бы устроить дефиле.

Ямальским мастерицам есть что показать. Мими создает яркие принты, которые украсят любую вещь, но в конкурсе выбрала номинацию «Адаптация». Мечтает «перешить» национальную одежду коренных северян для горожан.

Напомним, организаторы готовят победителям отличные призы — грант на коллекцию, участие в Неделе моды и местечко в витринах бутиков СПб.

Конкурс организован продюсерской студией Nelly Brener при поддержке региональной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив». Он пройдет в три этапа. Заявочный завершается 15 сентября, после чего в течение двух недель, по 29 сентября, будет проходить отборочный. Дальше все, кто станут конкурсантами, будут учиться, создавать свои коллекции. Финал творческого проекта пройдет в окружной столице в декабре.