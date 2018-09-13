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Яна Рудковская показала свадебное фото
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Яна Рудковская показала свадебное фото 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный продюсер Яна Рудковская опубликовала трогательный свадебный кадр со своим мужемЕвгением Плющенко.
На снимке звезды стоят в церкви в свадебных нарядах и держатся за руки. Яна подписала фото просто — «год назад…». В тот день Плющенко решил нарядиться в классический черный пиджак и белую рубашку, Рудковская выбрала свадебное платье цвета яичной скорлупы, не очень длинную фату и дополнила образ маленьким букетом белых роз.
Поклонники оценили нежное фото и признались, что пара Рудковская-Плющенко является одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Фанаты уверены, что в семье, несмотря на «железный» характер Яны, царит мир и покой, ведь звезды любят друг друга и стараются поддерживать во всем.
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