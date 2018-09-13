Яна Рудковская показала свадебное фото

На снимке звезды стоят в церкви в свадебных нарядах и держатся за руки. Яна подписала фото просто — «год назад…». В тот день Плющенко решил нарядиться в классический черный пиджак и белую рубашку, Рудковская выбрала свадебное платье цвета яичной скорлупы, не очень длинную фату и дополнила образ маленьким букетом белых роз.

Поклонники оценили нежное фото и признались, что пара Рудковская-Плющенко является одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Фанаты уверены, что в семье, несмотря на «железный» характер Яны, царит мир и покой, ведь звезды любят друг друга и стараются поддерживать во всем.