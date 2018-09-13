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Ходячая реклама: какие подарки дарят в компаниях сотрудникам
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Ходячая реклама: какие подарки дарят в компаниях сотрудникам 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Дарить брендированные подарки сотрудникам не только приятно, но и выгодно для компании. Польза от корпоративных презентов выходит за материальные рамки, обеспечивая вашему бренду узнаваемость и лояльность. Вы же все равно поощряете людей, готовите для них какие-то подарки, почему бы не нанести на них свой логотип? В будущем фирменная футболка, ветровка, рюкзак или кепка автоматически превратит человека в «инструмент» ходячей рекламы для вашей компании.
В крупных международных и российских компаниях опыт брендирования воплотился в привлечении известных персон, которые являются амбассадорами, то есть представителями марки. Они носят одежду, пользуются продукцией определенных брендов, тем самым продвигая их среди своей аудитории. В качестве амбассадора могут выступать и сотрудники, которые расскажут о вашей компании своему окружению — родственникам и друзьям.
Подарки приближают компанию к своим сотрудникам, «включают» позитивные ассоциации и лояльное отношение к бренду. Человеку важно не просто приходить на работу, а ощущать себя частью единого целого. Создание корпоративной атмосферы на рабочем месте отлично этому способствует. Вещи с брендом компании ежедневно окружают его — он пьет чай из кружки с логотипом, а на столе лежат фирменные блокнот и ручка.
Эти приятные мелочи способны вдохновить сотрудника на достижение больших целей, а как раз этого и хочет от него работодатель. Личные брендированные подарки, полученные на работе по особому случаю, человек нередко уносит домой. Так компания привлекает внимание и вызывает доверительное отношение к своему бренду уже среди его семейного круга. Это обеспечит еще одну точку соприкосновения с вашим брендом. Пример с семьей актуален и среди любого другого сообщества, в том числе и профессионального. Сотрудник способен стать рассказчиком истории вашего бренда абсолютно везде.
В «404 Group» есть несколько видов корпоративных подарков. Каждый новый сотрудник получает коробку, перевязанную красивой ленточкой с нашим логотипом. В нем лежат фирменная футболка, блокнот, модная эко-ручка в бумажном корпусе, брендированный браслет и наклейки для ноутбука. Все наши сотрудники пользуются корпоративными кружками, на которых кроме названия компании написано имя или никнейм —надпись выбирает сам человек. Еще у нас принято поощрять сотрудников за особые достижения — например, за реализацию запуска нового Data-центра мы дарили брендированные часы Apple Watch и Garmin. Все эти подарки увидят другие люди и наш бренд транслирует свое сообщение в массы.
Чем больше людей видят логотип компании, тем большую узнаваемость вы себе обеспечите. Это важно для HR-директоров и для собственников, даже если у компании нет отдела по работе с персоналом. Таким образом создается позитивная история бренда.
Очень важно первое соприкосновение человека с брендом. Здесь действует тот же принцип, что и у людей при первом знакомстве — необходимо сразу же произвести хорошее впечатление.
Поэтому не жалейте деньги и не выпускайте для сотрудников некачественную продукцию. Это может дать обратный эффект и оттолкнуть от вашего бренда, вместо того, чтобы притягивать к нему. Увидев на ком-то криво сшитую футболку с фирменным логотипом, вы не станете восхищаться этой компанией.
Поэтому стоит проверять качество и следить за тем, как дизайнеры делают свою работу. Ваша продукция представляет лицо вашей компании, она должна выглядеть отлично. Однажды мы в «404 Group» вернули целую партию кружек, потому что нас не устроило качество печати. Дарить сотрудникам такие сувениры было стыдно, и мы не стали этого делать. Надо уважать своих коллег и свою работу.
Вполне реальна следующая ситуация выстраивания коммуникации бренда с массовой аудиторией. Сотрудник в корпоративной футболке отдыхает с друзьями. Они сразу обратят внимание на логотип, изображенный на ней, и спросят об этом. В ответ он расскажет о своей классной работе, на которой еще и футболки дарят. Сидящий рядом приятель задумается о том, что ему на работе даже ручку ни разу не подарили. И это будет безусловный плюс в пользу той компании, чей логотип изображен на футболке, то есть вашей. Человек получит рекомендацию от своего знакомого и, возможно, в будущем захочет работать у вас. Потому что бренд уже вызывает у него позитивные ассоциации, а ваша компания ему известна и даже по-своему близка.
Логотип можно наносить не только на одежду, но и на любые предметы. Например, для брендирования можно выбрать bluetooth колонку — в молодежной среде это трендовая вещь. Недавно мы подарили такие колонки ребятам за победу во внутреннем творческом конкурсе — вы бы видели эти довольные лица. Если понравится вещь, то понравится и ваш бренд. Когда человек столкнется с ним во второй раз, то у него выработается лояльное отношение к бренду. По крайней мере, вероятность этого очень велика.
Фото Pixabay
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