Платья-торты и огромные костюмы в пестрой коллекции Marc Jacobs 

Модные критики спорят, насколько коммерчески успешным является Марк Джейкобс — его коллекция осень-зима 2018 представилась некоторым не вполне носибельной: с огромными пальто, пышными жабо, яркими рубашками с крупными рукавами и безразмерными брюками. Но дизайнера, похоже, не волнует такая сторона вопроса — в новой коллекции для следующей весны и лета он дал полету фантазии полную волю. Джейкобс снова обратился к своей любимой эпохе 80-х, показав оверсайз-костюмы, будто с чужого плеча, платья гиперболизированных размеров, те же яркие пышные жабо и даже костюм, напоминающий классические твидовые комплекты Chanel. В коллекции присутствуют перья, рюши и банты — всего в огромных количествах. Ее стилистику вскользь можно сравнить с модой эпохи возрождения, когда в почете были огромные юбки, воротники и рукава с богатым декором. Если дизайнер стремится таким образом возродить различные стили всех времен, то коммерция и правда не столь важна — это веселье и чистое творчество.
Фото: IMAXTREE