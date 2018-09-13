Викторианские мотивы, кокетливые образы из 60-х и эпатаж в духе Леди Гаги: смотрим показ Marc Jacobs

Показ Marc Jacobs сезона весна-лето — 2019 стал заключительным на Неделе моды в Нью-Йорке.

«Тому, кто умеет ждать, всегда достается самое лучшее» — видимо, Анна Винтур , Эмили Ратажковски и София Коппола свято верят в это правило, потому что никто из них не ушел в ожидании показа Marc Jacobs. А маэстро как никак заставил себя ждать почти полтора часа. Но с уверенностью можно сказать: все жертвы были оправданы, дизайнер как обычно удивил зрителей великолепным шоу.

В этот раз Марк Джейкобс ни на шутку увлекся: заявленная коллекция ready-to-wear была больше похожа на кутюрную. А что делать, если душа тянется к высокому? Зато этот показ можно назвать целым произведением искусства: кроме роскошных образов, которыми нельзя не восторгаться, дизайнер отправил всех гостей в путешествие во времени. Сначала мы побывали в Викторианской эпохе с ее кринолинами, пышными юбками и гигантскими жабо, следующая остановка была сумасшедшие 60-е с эстетикой Энди Уорхола , а завершилось все экстравагантными образами из 80-х в духе эпатажной Леди Гаги. Кажется, в своей коллекции дизайнер объединил все ключевые эпохи в мире моды с их отличительными знаками и воссоздал образы вне времени и пространства.

Весна в представлении Марка Джейкобса — это целая феерия. Лимонно-желтый, небесно-голубой, золото и яркий мультиколор — коллекция пестрила всеми цветами и оттенками. Красавица Кайя Гербер затерялась среди такого буйства красок: модель вышла в солнечном плаще и косынке с аккуратной сумочкой в руках. И это неединственный яркий total look: дизайнер дошел до того, что начал красить моделям волосы в цвет одежды — видимо, такие модные эксперименты совсем скоро войдут в моду.

Ретро-аксессуары и пышные юбки, маленькие шляпки и рюши огромных размеров, строгие костюмы и бесконечные оборки — кажется, что такой тандем выглядит нелепо и смешно, но в руках Марка Джейкобса все превращается в нечто особенное.

Листай галерею и смотри яркие образы из новой коллекции!

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com