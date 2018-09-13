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13 лучших осенних образов Стеллы Маккартни, которые легко повторить
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13 лучших осенних образов Стеллы Маккартни, которые легко повторить 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
13 сентября свой день рождения отмечает Стелла Маккартни — в этом году ей исполняется 47 лет. Из них 34 года дочь легендарного солиста The Beatles работает в индустрии моды. Карьерный путь она начала в 13 лет в качестве подмастерья Кристиана Лакруа, после получала образование в лучших английских колледжах дизайна, затем работала креативным директором в Chloé, была правой рукой Тома Форда в Gucci и сотрудничала с adidas, а в 2000 году запустила собственный бренд, который за 18 лет своего существования успел заслужить безупречную репутацию и занял почетное место в истории британской моды. Но сегодня мы хотим поговорить не о бренде, а именно о его основательнице. Ведь изучать наряды из гардероба самой Стеллы не менее интересно, чем коллекции Cruise и Ready-to-Wear ее авторства. Особенно хороши образы, которые Маккартни подбирает для осенних выходов. Брючные костюмы, элегантные пальто и тренчи, платья по фигуре, классические джинсы, уютные джемперы и великое множество жакетов — именно эти вещи составляют базу ее осеннего гардероба. Повседневный стиль знаменитости можно назвать миксом строгой классики и расслабленного casual. Сдержанно, но при этом эффектно. Практично и действительно легко в повторении.
Мы собрали 13 самых интересных осенних нарядов Маккартни, которые смогут вдохновить вас на осенний шопинг. Берите пример со Стеллы вместе с нами!
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