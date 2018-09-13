16 самых провокационных, ярких, дерзких и необычных платьев Balmain авторства Оливье Рустена

Наоми Кэмпбелл и 13 сентября Оливье Рустену исполняется 33 года. К этому возрасту дизайнер успел достичь небывалых высот: его по праву можно назвать человеком-феноменом. Еще бы: в 25 лет оказаться во главе одного из самых известных французских модных Домов и суметь привлечь к своему делу всеобщее внимание — это задача не из простых, но он справился с ней на отлично. За рекордные сроки Рустен достиг пика упоминаемости Balmain в соцсетях и СМИ, и дело тут не только и не столько в том, что он стал самым молодым креативным директором в истории моды (после Ива Сен-Лорана, в 1957 году возглавившего Dior в возрасте 21 года). По большей части заслуга Оливье (не считая его безусловно талантливых коллекций) заключается в том, что он привлек к сотрудничеству мировых знаменитостей и популярных блогеров. Подружился с семейством Кардашьян Дженнифер Лопес , снял в одной из рекламных кампаний легендарных топ-моделей Синди Кроуфорд Клаудию Шиффер , нарядил самых известных Instagram-звезд… А в 2015 году создал наряды в коллаборации с H&M, за которыми охотились модники по всему миру, едва ли не устраивая драки в магазинах шведского бренда.

Впрочем, за платья от дизайнера сражались не только любители масс-маркета, но и селебрити, желающие заполучить такие же роскошные наряды для красных дорожек, как у счастливиц из Balmain Army. Кутюрные платья Оливье всегда были объектом страстного желания для любой женщины, любящей открыто демонстрировать свою сексуальность и не опасающейся модных экспериментов. Наряды с металлическими ошейниками и богатой золотой вышивкой, кружевные полупрозрачные комбинации, мини-жакеты на обнаженное тело и, конечно, знаменитые «голые» платья как у Ким Кардашьян — все эти одеяния по праву можно назвать культовыми и знаковыми для своего времени.

В нашей подборке, приуроченной ко дню рождения Рустена, — 16 самых провокационных, ярких, дерзких и необычных творений дизайнера, которые мы едва ли когда-нибудь забудем.