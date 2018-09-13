Ещё
В тренде: 5 крутых нарядов с кожаными брюками
Далее:
Читайте также:
Ещё

В тренде: 5 крутых нарядов с кожаными брюками 

SNCmedia.ru 46 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
1.
Этот лук, наверное, можно считать самым стильным для осени 2018. Здесь собраны главные тренды сезона — кожаные брюки прямого кроя, ботинки в ковбойском стиле с анималистичным принтом, а также аксессуары в виде цепочки на брюках.
2.
Имея в своем гардеробе кожаные брюки, вы можете быть уверены, что всегда сможете составить крутой лук. К примеру, к модели прямого кроя достаточно добавить всего лишь однотонный топ и черные ботильоны, а образ получится все равно классным (не то, что с джинсами). Вот как им такое удается?
3.
Мы и не знали, но кожаные брюки, оказывается, отлично смотрятся в компании кожаной косухи. Получается образ этакой городской бунтарки, но со вкусом!
4.
Это точно наряд для самых отвязных девчонок, которые любят ходить на все столичные тусовки. К вашим кожаным брюкам обязательно добавляйте яркую обувь, например, красную — сейчас она очень актуальна. Яркие акценты могут появиться на топе, сумке, аксессуарах и даже губах. У ночной жизни же всегда свои правила!
5.
Всем девушкам, которые осенью любят уют и удобство, посвящается. Самый осенний лук будет точно состоять из кожаных брюк, теплого свитера и модного головного убора. Кофе в руки и вперед на классный осенний фотосет!
SNCmedia.ru: последние новости
Лучшие образы Недели моды в Нью-Йорке S/S19: день 6 Ожидание и реальность: как различаются цены на вещи в России и США Street style: 5 самых стильных аутфитов на Неделе моды в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете60
Звезды, которых убили наркотики
Стало известно, из-за кого Уильям бросил Кейт4
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»58
Жена легенды — Нелли Кобзон: личная жизнь6
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение