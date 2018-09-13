В тренде: 5 крутых нарядов с кожаными брюками

1.

Этот лук, наверное, можно считать самым стильным для осени 2018. Здесь собраны главные тренды сезона — кожаные брюки прямого кроя, ботинки в ковбойском стиле с анималистичным принтом, а также аксессуары в виде цепочки на брюках.

2.

Имея в своем гардеробе кожаные брюки, вы можете быть уверены, что всегда сможете составить крутой лук. К примеру, к модели прямого кроя достаточно добавить всего лишь однотонный топ и черные ботильоны, а образ получится все равно классным (не то, что с джинсами). Вот как им такое удается?

3.

Мы и не знали, но кожаные брюки, оказывается, отлично смотрятся в компании кожаной косухи. Получается образ этакой городской бунтарки, но со вкусом!

4.

Это точно наряд для самых отвязных девчонок, которые любят ходить на все столичные тусовки. К вашим кожаным брюкам обязательно добавляйте яркую обувь, например, красную — сейчас она очень актуальна. Яркие акценты могут появиться на топе, сумке, аксессуарах и даже губах. У ночной жизни же всегда свои правила!

5.

Всем девушкам, которые осенью любят уют и удобство, посвящается. Самый осенний лук будет точно состоять из кожаных брюк, теплого свитера и модного головного убора. Кофе в руки и вперед на классный осенний фотосет!