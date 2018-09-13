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Это надо видеть! Беременные, plus-size модели и сестры Хадид на показе нижнего белья от Рианны Savage X Fenty
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Это надо видеть! Беременные, plus-size модели и сестры Хадид на показе нижнего белья от Рианны Savage X Fenty 

Peopletalk + ещё 1 25 минут назад
Фото: Peopletalk
В одном из парков промышленного района Нью-Йорка Brooklyn Navy Yard прошел показ новой коллекции нижнего белья от Рианны (30) — Savage X Fenty. И это было самое яркое шоу за всю Неделю моды! На импровизированный подиум вышли не только топ-модели, как Белла (21) и Джиджи (23) Хадид, но и беременные девушки и модели plus-size.
https://www.youtube.com/watch?v=u_mVyDpaMt8
Причем они не просто шли друг за другом по подиум, а устроили настоящее шоу: кто-то танцевал, кто-то замер, как статуя, кто-то просто в хаотичном порядке ходил или бегал по парку. А в конце по традиции появилась сама Рианна.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-nado-videt-beremennye-pluse-size-modeli-i-sestry-hadid-na-pokaze-nizhnego-belya-ot-rianny-savage-x-fenty/
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