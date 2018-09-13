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Новые музы Рианны: сестры Хадид и беременная Слик Вудс показали фигуры в белье от Fenty
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Новые музы Рианны: сестры Хадид и беременная Слик Вудс показали фигуры в белье от Fenty 

WMJ.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Презентация новой коллекции Savage x Fenty в формате танц-перфоманса прошла вне основного расписания Недели моды в Нью-Йорке. В шоу приняли участие как профессиональные топ-модели, так и обычные девушки разной этнической принадлежности и комплекции. Рианне-дизайнеру вновь удалось удивить модное сообщество!
Бренд Savage x Fenty позиционирует себя как инклюзивный, и поддерживает движение бодипозитива, поэтому у марки очень широкий размерный ряд, демократичные цены и несколько линий с разным дизайном. Не удивительно, что демонстрировать незамысловатые комплекты нижнего белья на подиум выходили и обладательницы идеальных тел сестры Белла и Джиджи Хадид, и модели размера plus, и беременная муза певицы Рианны, модель Слик Вудс, которая прославилась своей щербинкой между идеально-белыми зубами и передними своим далеко неидеальным прошлым и провокационными снимками в Instagram.
В новую коллекцию Рианна включила яркие комплекты белья в ретро-стиле pin-up и пижамы с животными принтами. Более чем органично в одном модном коктейле соединились кружева, шелк, сатин и хлопок. Изобилием била и цветовая палитра: фуксия градиентом уходила к оливковыми оттенкам, переливалась в насыщенно-алый, а заканчивался такой цветовой каскад на ультрамодном неоновом зеленом.
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Тескт:Дмитрий Полухин
Фото:EastNews
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