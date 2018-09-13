Показ Рианны в Нью-Йорке: джунгли, плюс-сайз модели и сестры Хадид

Рианна обещала устроить шоу — Рианна сдержала свое слово. Показ, которого фанаты ждали на протяжении всей Недели моды в Нью-Йорке, произвел фуррор: коллекцию белья Savage x Fenty, созданную под чутким руководством певицы, гарантированно раскупят еще быстрее, чем обычно.

Мы увидели джунгли, танцующих беременных девушек, плюс-сайз моделей и сестер Хадид — на меньший эффект Рианна, скорее всего, не рассчитывала. Многие критики уже вне себя от восторга и готовы носить Ри на руках за то разнообразие женщин, которое появилось на подиуме. Бренд Savage x Fenty изначально позиционировал себя как белье для девушек с любыми фигурами, поэтому Рианну бы не простили, если бы показ превратился в подобие шоу Victoria's Secret с моделями размера XS.