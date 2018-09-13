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Показ Рианны в Нью-Йорке: джунгли, плюс-сайз модели и сестры Хадид
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Показ Рианны в Нью-Йорке: джунгли, плюс-сайз модели и сестры Хадид 

Super.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Super.ru
Рианна обещала устроить шоу — Рианна сдержала свое слово. Показ, которого фанаты ждали на протяжении всей Недели моды в Нью-Йорке, произвел фуррор: коллекцию белья Savage x Fenty, созданную под чутким руководством певицы, гарантированно раскупят еще быстрее, чем обычно.
Мы увидели джунгли, танцующих беременных девушек, плюс-сайз моделей и сестер Хадид — на меньший эффект Рианна, скорее всего, не рассчитывала. Многие критики уже вне себя от восторга и готовы носить Ри на руках за то разнообразие женщин, которое появилось на подиуме. Бренд Savage x Fenty изначально позиционировал себя как белье для девушек с любыми фигурами, поэтому Рианну бы не простили, если бы показ превратился в подобие шоу Victoria's Secret с моделями размера XS.
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Джиджи и Белла Хадид стали звездами показа Brandon Maxwell на Неделе моды в Нью-Йорке Сестры Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли и другие звезды на гала-ужине #BoF500 «Не покупайте у них белье». Модель plus-size призывает бойкотировать бренд Victoria's Secret
Женский форум
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