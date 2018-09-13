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Слишком полные модели с целлюлитом
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Слишком полные модели с целлюлитом 

Клео.Ру + ещё 6 29 минут назад
Фото: Клео.Ру
Коллекцию белья от Рианны демонстрировали нестандартные модели. Перфоманс поклонников певицы удивил, местами неприятно.
Свою коллекцию нижнего белья Рианна презентовала на Бродвее в рамках недели моды. Лифы, кружевные боди и роскошные пеньюары дополняли плетения, пикантные вырезы и рюши. Несмотря на актуальность коллекции, впечатлило гостей, присутствовавших на показе, вовсе не белье.
Демонстрировать свою новую коллекцию Рианна пригласила манекенщиц нестандартного для мира моды телосложения. Это были девушки размера плюс с характерными складками на боках и целлюлитом на бедрах. Кроме них на подиуме появилась модель в положении.
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Still SHOOK! 🙌 | What was your fave look? #SavageXFW18 ✨cc: @gettyimages
Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)
13 Сен 2018 в 12:13 PDT  Нестандартным показом певица пыталась донести мысль, что ее коллекция белья подходит абсолютно всем, вне зависимости от возраста и телосложения.
К слову, Рианна лично сталкивалась с критикой лишнего веса в собственный адрес. Несколько лет назад она сильно поправилась и стала носить балахонистые наряды. Модные критики отмечали, что таким образом певица пытается скрыть недостатки своей фигуры, которыми она и сама недовольна. В ответ артистка парировала, что любит себя любую: в балахонах, без них и без белья. Тогда же она заявила, что выступающий живот и полные бедра придают ей сексуальность.
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