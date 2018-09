Слишком полные модели с целлюлитом

Коллекцию белья от Рианны демонстрировали нестандартные модели. Перфоманс поклонников певицы удивил, местами неприятно.

Свою коллекцию нижнего белья Рианна презентовала на Бродвее в рамках недели моды. Лифы, кружевные боди и роскошные пеньюары дополняли плетения, пикантные вырезы и рюши. Несмотря на актуальность коллекции, впечатлило гостей, присутствовавших на показе, вовсе не белье.

Демонстрировать свою новую коллекцию Рианна пригласила манекенщиц нестандартного для мира моды телосложения. Это были девушки размера плюс с характерными складками на боках и целлюлитом на бедрах. Кроме них на подиуме появилась модель в положении.

13 Сен 2018 в 12:13 PDT Нестандартным показом певица пыталась донести мысль, что ее коллекция белья подходит абсолютно всем, вне зависимости от возраста и телосложения.

К слову, Рианна лично сталкивалась с критикой лишнего веса в собственный адрес. Несколько лет назад она сильно поправилась и стала носить балахонистые наряды. Модные критики отмечали, что таким образом певица пытается скрыть недостатки своей фигуры, которыми она и сама недовольна. В ответ артистка парировала, что любит себя любую: в балахонах, без них и без белья. Тогда же она заявила, что выступающий живот и полные бедра придают ей сексуальность.