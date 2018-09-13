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Ники Минаж, Эмили Ратаковски и София Коппола на шоу Marc Jacobs
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Ники Минаж, Эмили Ратаковски и София Коппола на шоу Marc Jacobs 

Harper’s Bazaar 13 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Накануне вечером прошел весенне-летний показ Marc Jacobs в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Звездные гости, как это часто бывает, выбрали наряды бренда, чье шоу они собираются смотреть. И некоторые даже посоревновались в оригинальности: так, Ники Минаж выбрала длинное платье цвета фуксии с пышными рукавами и глубоким вырезом, который подчеркивал декольте певицы (а наряд был показан еще весной этого года). Также среди гостей была замечена Эмили Ратаковски, которая надела большой бант в качестве топа — в прошлой коллекции он служил поясом. София Коппола сделала более скромный выбор в пользу коротенького платья с графичным принтом и сандалий на крохотном каблуке. Не отличились только Леандра Медин и Кристиан Лубутен — журналист появилась в темном джемпере и блестящей юбке, а дизайнер — в элегантном сером костюме с жилетом в клетку.
Фото: Getty Images
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