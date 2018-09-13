Стройная Кудрявцева в кремовом платье затмила 49-летнюю Варум в блестках

47-летняя Лера Кудрявцева и 49-летняя Анжелика Варум приняли участие в импровизированном баттле, инициаторами которого стали верные почитатели светских львиц. Обе артистки блистали на фестивале «Новая волна» в Сочи, продемонстрировав тонкий вкус и прекрасную фигуру, которой могли бы позавидовать и юные звезды мирового подиума.

больше по теме

«Идеальная фигурка!»: ставшая мамой 47-летняя Лера Кудрявцева примерила нежный образВедущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева показала роскошную фигуру в ярко-розовом платье. Лера Кудрявцева меняла наряды на фестивале, так словно она привезла с собой весь свой гардероб. Телеведущая позировала перед объективами фотокамер в роскошных вечерних туалетах с перьями и стразами, легких туниках, облегающих фигуру брюках и сарафанах.

Не уступала Лере Кудрявцевой и певица Анжелика Варум, которая примерила платье-тунику, подол которого украшали неоновые блестки. Супругу Леонида Агутина сравнили с «древнегреческой богиней», отметив, что в свои 49 лет она выглядит, как юная девушка.

Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой (Фото: Instagram)

Анжелика Варум не уступала телеведущей в элегантности (Фото: Instagram)

«Восхитительные!», «Лера стройная, как тростинка, а Анжелика не уступает ей в красоте и великолепии!», «Какие же суммы Лера тратит на свой гардероб?!», «Роскошная и такая стройная, а ведь недавно стала мамой!», «Фигурка на зависть, великолепная Лера, приятно взглянуть, а какая талия!», «Какое красивое платье у Леры, как принцесса», — отметили поклонники.