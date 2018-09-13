Анна Исаева устроила помпезное дефиле 

Модные эксперты WomanHit.ru раскритиковали двухслойное платье актрисы
Модные эксперты WomanHit.ru раскритиковали двухслойное платье актрисы Илья Легостаев Двухслойное платье, которое в этом сезоне весьма рекомендовано стилистами, может проявлять характер и не соответствовать ожиданиям хозяйки. В данном случае Анна и платье нашли общий язык, хотя это скорее перемирие, чем мир. Анастасия Бойченко Такие платья вроде бы выступают за расслабленность и комфорт. Но в версии Анны все это похоже на помпезное дефиле.