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Кайя Гербер представила вещи из своей коллаборации с Карлом Лагерфельдом во время Недели моды в Нью-Йорке
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Кайя Гербер представила вещи из своей коллаборации с Карлом Лагерфельдом во время Недели моды в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В один из последних дней Нью-Йоркской недели моды Кайя Гербер представила свою коллаборацию с Карлом Лагерфельдом в фирменном бутике Karl Lagerfeld в фешенебельном районе Сохо. 17-летняя топ-модель надела на презентацию короткое темно-синее платье на тонких бретелях и черные босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул невероятно длинные ноги девушки. Но главной деталью ее образа стала, конечно, кожаная куртка, которую дочь Синди Кроуфорд создала в соавторстве со знаменитым дизайнером. Кажется, юная красавица отлично понимает, что она лучшая реклама для своих творений!
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