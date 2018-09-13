Кайя Гербер представила вещи из своей коллаборации с Карлом Лагерфельдом во время Недели моды в Нью-Йорке 

В один из последних дней Нью-Йоркской недели моды Кайя Гербер представила свою коллаборацию с Карлом Лагерфельдом в фирменном бутике Karl Lagerfeld в фешенебельном районе Сохо. 17-летняя топ-модель надела на презентацию короткое темно-синее платье на тонких бретелях и черные босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул невероятно длинные ноги девушки. Но главной деталью ее образа стала, конечно, кожаная куртка, которую дочь Синди Кроуфорд создала в соавторстве со знаменитым дизайнером. Кажется, юная красавица отлично понимает, что она лучшая реклама для своих творений!