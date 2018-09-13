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Елена Перминова подражает Керри Брэдшоу
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Елена Перминова подражает Керри Брэдшоу 

FashionTime 48 минут назад
Фото: FashionTime
Елена Перминова вдохновилась образом звезды сериала «Секс в большом городе» Сары Джессики Паркер. Напомним, актриса стала лицом новой коллекции Intimissimi, в рамках которой демонстрирует нижнее белье в новом свете. Теперь бюстгалтер можно носить и в качестве …топа.
Напомним, героиня актриса Кэрри Брэдшоу также «выгуливала» эту деталь нижнего белья поверх одежды и под прозрачными рубашками.
Многодетную маму Елену Перминову в образе, напомнившем стиль Кэрри Брэдшоу, мы увидели на премии GQ «Человек года 2018». Фото с этого громкого светского мероприятия девушка опубликовала в своем личном блоге в Инстаграм и отметила комментарием: «Это мужской мир». Звездная блондинка выбрала стильный костюм белого цвета и нодювое бюстье.
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It's a man’s world #gqчеловекгода2018
Публикация отLena Perminova (@lenaperminova) 11 Сен 2018 в 9:59 PDT  Тренд на образ с открытым бюстгальтером поддержала и певица Наталья Чистякова-Ионова. Символично, что исполнительница сфотографировалась вместе с Сарой Джессикой Паркер, продемонстрировав роскошное кружевное нижнее белье. Певица поделилась с подписчиками: «Нижнее белье должно быть таким, чтобы его не хотелось прятать под одеждой».
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Мне всегда казалось, что я Дюймовочка… 🤦🏼‍♀️ #intimissimishow
Публикация отГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 5 Сен 2018 в 11:19 PDT  А как вы относитесь к новому тренду?
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