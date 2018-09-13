Coach 1941 представили коллекцию весна/лето 2019

Отправной точкой в работе над новой коллекцией Стюарту Виверсу, креативному директору Coach, послужила его поездка в Санта — Фе, столицу штата Нью-Мексико, затерянного в Скалистых горах. Там дизайнер побывал на так называемом Ранчо Призраков, на территории которого были найдены останки динозавров. Величественные пейзажи этой пустынной местности долгое время вдохновляли Джорджию О’Кифф, одну из крупнейших американских художниц XX века, прожившую здесь в затворничестве несколько лет. Результатом поездки стала коллекция, вобравшая в себя самые знаковые проявления эстетики Дикого Запада. Их числе — замшевые жилеты с длинной бахромой, романтичные платья — макси с оборками, дубленки, невесомые юбки, косухи, платья-комбинации, свободные блузы с воланами и множество изделий из денима, выполненных в лоскутной технике пэчворк.

Не обошлось и без привычных для бренда мультяшных принтов. В новом сезоне в качестве красочно-наивных изображений, украсивших свитера, футболки и худи Coach выступили главные герои диснеевской классики — «Бэмби», «Пиноккио» и «Дамбо».