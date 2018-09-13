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Michael Kors представили коллекцию весна/лето 2019
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Michael Kors представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 33 минуты назад
Фото: Fancy Journal
В Нью-Йорке в рамках Недели моды Michael Kors представили коллекцию весна/лето 2019. Среди приглашенных были замечены Николь Кидман, Шей Митчелл, Тиффани Хэддиш, Роуз Бирн, Джудит Лайт, Ян Ми и Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис. Показ проходил в одном в пространстве с панорамными окнами с видом Саут — Стрит — Сипорт, исторический порт на юге нижнего Ист-Сайда.
В дефиле приняли участие Джиджи и Белла Хадид, Бинкс Уолтон, Рут Белл, Карен Элсон, Анна Иверс, Саша Пивоварова, Эшли Грэм и Джоан Смоллс. В качестве саундтрека звучал микс из композиций «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini» Брайана Хайленда, «Je t’aime» Сержа Генсбура и Джейн Биркин и «Tu vuò fà l'americano» Ренато Карозоне.
Показ новой коллекции Майкла Корса случился ровно на следующий день после опубликованного маркетинговым агентством PMX Agency ежегодного отчета об уровне продаж в люксовом сегменте. Согласно данным рейтинга, лидером в этом году стал как раз Michael Kors. Это и неудивительно: дизайнер на протяжении многих лет создает коммерчески успешные коллекции, одновременно выразительные и носибельные. Никакого хайпа и крайностей, коими в последнее время грешат все большее количество брендов. Вот и для будущего весенне-летнего сезона Корс, вдохновившись пляжной эстетикой 1960 — 70-х годов, выпустил кинематографичную и при это довольно практичную линейку. Ее ключевыми элементами стали хлопковые платья в сочных оттенках лимона, клубники и дыни, свободные рубашки, ультракороткие шорты в комплектах с куртками, брюки с лампасами, джинсовые платья и вязаные худи, которые дизайнер предлагает стилизовать с укороченными джинсами и юбками с бахромой.
Не меньшей востребованностью среди нынешних и потенциальных клиенток бренда обещают пользоваться аксессуары — мягкие кашемировые полотенца с надписями «MK Beach Club», чалмы, широкополые цветные шляпы и панамы, сумки — шоперы из канвы с акварельными рисунками, а также главный хит — плавательные резиновые шапочки с объемными аппликациями.
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