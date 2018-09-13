Michael Kors представили коллекцию весна/лето 2019

В дефиле приняли участие Джиджи и Белла Хадид , Бинкс Уолтон, Рут Белл, Карен Элсон, Анна Иверс, Саша Пивоварова, Эшли Грэм и Джоан Смоллс . В качестве саундтрека звучал микс из композиций «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini» Брайана Хайленда, «Je t’aime» Сержа Генсбура и Джейн Биркин и «Tu vuò fà l'americano» Ренато Карозоне.

Показ новой коллекции Майкла Корса случился ровно на следующий день после опубликованного маркетинговым агентством PMX Agency ежегодного отчета об уровне продаж в люксовом сегменте. Согласно данным рейтинга, лидером в этом году стал как раз Michael Kors. Это и неудивительно: дизайнер на протяжении многих лет создает коммерчески успешные коллекции, одновременно выразительные и носибельные. Никакого хайпа и крайностей, коими в последнее время грешат все большее количество брендов. Вот и для будущего весенне-летнего сезона Корс, вдохновившись пляжной эстетикой 1960 — 70-х годов, выпустил кинематографичную и при это довольно практичную линейку. Ее ключевыми элементами стали хлопковые платья в сочных оттенках лимона, клубники и дыни, свободные рубашки, ультракороткие шорты в комплектах с куртками, брюки с лампасами, джинсовые платья и вязаные худи, которые дизайнер предлагает стилизовать с укороченными джинсами и юбками с бахромой.

Не меньшей востребованностью среди нынешних и потенциальных клиенток бренда обещают пользоваться аксессуары — мягкие кашемировые полотенца с надписями «MK Beach Club», чалмы, широкополые цветные шляпы и панамы, сумки — шоперы из канвы с акварельными рисунками, а также главный хит — плавательные резиновые шапочки с объемными аппликациями.