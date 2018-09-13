Светлая полоса: после страшной болезни Аврил Лавин показала аппетитные ноги в белоснежном платье

33-летняя канадская певица Аврил Лавин вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде.

Аврил Лавин выглядела как настоящий спустившийся с небес ангел в белоснежном платье с двумя высокими разрезами, открывающими аппетитные ноги. Образ певица дополнила черными ботинками и сверкающими серьгами, цепочками и браслетами, а золотые волосы уложила мягкими волнами и украсила косичками. В таком виде Аврил направлялась на съемки ток-шоу Джимми Киммела

Появляться на телевидении Аврил теперь придется часто: несколько лет она провела практически затворницей, лечась от болезни Лайма после укуса клеща. По словам девушки, она была на грани жизни и смерти, но любой свободный момент использовала, чтобы писать музыку. Теперь она чувствует себя лучше и готова показать фанатам новый альбом.

А ты ждешь нового релиза от Аврил Лавин?

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Фото:Instagram, East News / PG