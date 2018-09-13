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Дизайнер Том Форд показал новую богиню подиума
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Дизайнер Том Форд показал новую богиню подиума 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Том Форд — дизайнер и режиссер, получивший мировую известность в годы работы в модном доме Gucci. Сегодня он успешно представляет собственные коллекции. Форд открыт к новаторским решениям. Одна из его находок — съемка ролика, который оказался вирусным.
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REHEARSAL, obvs. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #tomford
Публикация отCeleste Barber (@celestebarber) 12 Сен 2018 в 10:03 PDT  Дизайнер открыл новую богиню подиума. Ею стала известный блогер Селеста Барбер, получившая широкую известность благодаря юмористическим фото и видео — девушка пародирует знаменитостей. Фото и видео с хештегом #CelesteChallengeAccepted впервые появились в социальных сетях в 2015 году. И по сей день работа актрисы вызывает восторженные отклики.
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REHEARSAL, obvs. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #tomford
Публикация отCeleste Barber (@celestebarber) 12 Сен 2018 в 10:03 PDT  Однако шутки над звездами не единственное занятие девушки. Она пишет книги и снимается в кино. В ее фильмографии есть такие работы, как «Все святые», «Дом и прочь» и «Как не вести себя».
А новое видео с подиума по время показа новой коллекции Том Форд демонстрирует Селесту Барбер в образе модели. Формы девушки далеки от стандартов в этой сфере, однако почему бы не вспомнить про бодипозитив? Блогер уверенно чувствует себя в новой роли, но то и дело пытается втягивать живот.
Апогей показа — звезда Инстаграма закрывает пышными рукавами профессиональных моделей. И это понятно — она же новая богиня подиума!
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