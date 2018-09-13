12 сентября Кира Найтли была замечена на улицах Нью-Йорка. И нет, актриса спешила не на показ в рамках Недели моды: она направлялась на съемки вечернего шоу ведущего Стивена Колберта. Оделась по этому случаю знаменитость очень эффектно, но при этом строго. Широкие укороченные брюки с высокой талией цвета приглушенной фуксии, мерцающая водолазка из бронзовых пайеток, изящные черные босоножки на устойчивом каблуке и миниатюрный стеганый клатч Chanel в тон — такой образ идеально подошел бы не только для телесъемок, но и для ответственного мероприятия или праздника. В меру нарядно, в меру ярко. Словом, золотая середина!