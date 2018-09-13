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Месяц до выпуска новой зимней коллекции для тренирующихся
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Месяц до выпуска новой зимней коллекции для тренирующихся 

Overtime.life + ещё 1 1 час назад
Фото: Overtime.life
Bosco Sport вместе с официальным поставщиком формы для олимпийской сборной на играх в Сочи в ноябре выпустит зимнюю коллекцию одежды для тренирующихся в Академии единоборств РМК, сообщается на странице академии «ВКонтакте».
Российский производитель модной спортивной одежды уже выпустил детские спортивные костюмы и рюкзаки. Приобрести их можно также в академии.
По словам авторов коллекции в основную линейку войдут пуховики, теплые костюмы и другие виды экипировки. Форма будет выполнена в новой цветовой гамме — синем и сером цветах.
Детские спортивные костюмы уже поступили в продажу Академии единоборств РМК
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