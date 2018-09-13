Месяц до выпуска новой зимней коллекции для тренирующихся

Bosco Sport вместе с официальным поставщиком формы для олимпийской сборной на играх в Сочи в ноябре выпустит зимнюю коллекцию одежды для тренирующихся в Академии единоборств РМК, сообщается на странице академии «ВКонтакте».

Российский производитель модной спортивной одежды уже выпустил детские спортивные костюмы и рюкзаки. Приобрести их можно также в академии.

По словам авторов коллекции в основную линейку войдут пуховики, теплые костюмы и другие виды экипировки. Форма будет выполнена в новой цветовой гамме — синем и сером цветах.

Детские спортивные костюмы уже поступили в продажу Академии единоборств РМК