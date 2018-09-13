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Капсулу Balenciaga для Продовольственной программы ООН уже можно купить
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Капсулу Balenciaga для Продовольственной программы ООН уже можно купить 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В марте Balenciaga подписали соглашение со Всемирной продовольственной программой (WFP) — гуманитарной организацией ООН, направленной на борьбу с голодом во всем мире. Теперь на сайте Balenciaga можно купить толстовки, футболки, ветровки, головные уборы, поясные сумки и шарфы с фразой «Saving lives changing lives» («Сохраняя жизни, изменяя жизни») и с логотипом World Food Programme. Планируется, что с 6 сентября по 1 февраля 2019 года Balenciaga пожертвуют организации 10% от цены каждого проданного фирменного предмета у себя на сайте и у ритейлеров-партнеров. Как сообщается на официальном сайте: «Balenciaga стремится привлечь внимание людей к важной проблеме глобального голода. Это партнерство — шаг к тому, чтобы сделать моду полезной».
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