Капсулу Balenciaga для Продовольственной программы ООН уже можно купить 

В марте Balenciaga подписали соглашение со Всемирной продовольственной программой (WFP) — гуманитарной организацией ООН, направленной на борьбу с голодом во всем мире. Теперь на сайте Balenciaga можно купить толстовки, футболки, ветровки, головные уборы, поясные сумки и шарфы с фразой «Saving lives changing lives» («Сохраняя жизни, изменяя жизни») и с логотипом World Food Programme. Планируется, что с 6 сентября по 1 февраля 2019 года Balenciaga пожертвуют организации 10% от цены каждого проданного фирменного предмета у себя на сайте и у ритейлеров-партнеров. Как сообщается на официальном сайте: «Balenciaga стремится привлечь внимание людей к важной проблеме глобального голода. Это партнерство — шаг к тому, чтобы сделать моду полезной».