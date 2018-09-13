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Осенне-зимняя коллекция Novaya: красивые мужские и женские пуховики, в которых всегда тепло и сухо
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Осенне-зимняя коллекция Novaya: красивые мужские и женские пуховики, в которых всегда тепло и сухо 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Бренд Novaya из Петербурга, выпускающий power-dressing образы для женщин и мужчин, сделал коллекцию осенне-зимних курток всех цветов и фасонов. Дутое пальто, в котором может поместиться сразу два человека, оверсайзовый пуховик, крепко-накрепко перетянутый ремнем, утепленный плащ, дополненный контрастным воротником с капюшоном, и мужская куртка, сочетаемая как с деловым, так и со стритвеар-костюмом. В качестве наполнения для плащей и пуховиков Novaya выбрали изософт — технологичный утеплитель, который не страдает от многочисленных стирок в машинке. Кроме того, все ткани марка обработала водозащитной пропиткой, поэтому в куртках не только постоянно тепло, но еще и сухо. Проверить, примерить и купить можно в шоу-руме Novaya на Ораниенбаумской, 29. Стоимость вещей из коллекции — от 19 000 до 30 000 рублей.
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