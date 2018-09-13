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Лучшие образы на Неделе моды в Нью-Йорке: день 7
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Лучшие образы на Неделе моды в Нью-Йорке: день 7 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Michael Kors
На один вечер пространство Pier 17 стало напоминать мировые курорты: правда, вместо шума океана из открытых окон доносился плеск Гудзона, а вместо отдыхающих по подиуму прохаживались модели в разноцветных шортах и халатах. Купальники, туники, красочные широкополые шляпы, яркие принты и много цвета — от салатового до желтого: усидеть на месте просто невозможно и так и хочется начать паковать чемоданы уже сейчас, не дожидаясь наступления следующего сезона. Нашлось место в коллекции и сексуальным платьям от Michael Kors: отдых отдыхом, но быть красивой никто не отменял!
Marc Jacobs
Марк Джейкобс продолжил заигрывания с кутюром, которое он начал еще в осенне-зимней коллекции. Гипертрофированная линия плеч в духе 80-х годов прошлого столетия, oversized брюки, многослойные воланы и оборки, а также огромные воротники, банты и перья: Марк Джейкобс — мастер провокаций, знающий, как и чем надо удивлять, а коммерческая составляющая коллекции может и подождать, когда в игру вступает героиня, имя которой «красота».
Maki Oh  Коллекция Maki Oh весна-лето 2019 — расслабленные силуэты, рваный крой, яркие краски и игра с фактурной сочетаемостью. Если блуза, то обязательно с глубоким декольте, если платье — то металлического сияющего оттенка, а если юбка — то необычного кроя или обильно сдобренная рюшами или плиссировкой. Грань между носибельными и не очень образами была настолько тонкой, что вынуждены признать: каждый отдельно взятый наряд — маленький шедевр от Амака Осакве и ее модного Дома Maki Oh.
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