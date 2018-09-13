Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре

Американскую топ-модель Беллу Хадид сфотографировали в Нью-Йорке с модным в 1990-х годах аксессуаром для волос. Об этом сообщает Vogue.

На 21-летней Хадид были короткая юбка с блейзером приглушенного розового оттенка и белый кроп-топ. В волосах модели заметили серебряную заколку-краб из коллекции американского дизайнера Александра Ванга. Именно этот аксессуар пользовался популярностью у девушек в конце прошлого века.

Заколка как у Беллы Хадид продается в магазинах бренда Alexander Wang за 35 долларов.

В августе эксперты моды заметили, что популярный в 1990-х годах анклет — браслет на ногу — снова стал актуальным трендом. Украшение появилось в последних коллекциях у многих модельеров, а также на страницах известных в Instagram блогеров. Например, на летних показах брендов Victoria Beckham, Peter Pilotto и Anna Sui модели выходили на подиум с тонкими браслетами из драгоценных металлов на щиколотках.