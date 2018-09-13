На просвет: Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье, оголив грудь

Конечно, модным выходам Кендалл смложно состязаться, например, с ее недавней полностью обнаженной съемкой для модного фотографа Рассела Джеймса, кадры из которой недавно попали в Сеть, однако последний «голый» выход модели на красную ковровую дорожку может составить этим снимкам достойную конкуренцию.

Для вечеринки Longchamp 70th Anniversary в Париже Кендалл выбрала черное полупрозрачное кружевное платье этого французского бренда, обнажив грудь и продемонстрировав всем гостям (а также фотографам, а значит и поклонникам) нижнее белье.