На просвет: Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье, оголив грудь 

Конечно, модным выходам Кендалл смложно состязаться, например, с ее недавней полностью обнаженной съемкой для модного фотографа Рассела Джеймса, кадры из которой недавно попали в Сеть, однако последний «голый» выход модели на красную ковровую дорожку может составить этим снимкам достойную конкуренцию.
Для вечеринки Longchamp 70th Anniversary в Париже Кендалл выбрала черное полупрозрачное кружевное платье этого французского бренда, обнажив грудь и продемонстрировав всем гостям (а также фотографам, а значит и поклонникам) нижнее белье.
Учитывая, что мероприятия проходило в здании Парижской оперы, некоторые комментаторы назвали наряд неуместным и даже вульгарным. И даже то, что под него Дженнер надела трусы с высокой линией посадки, мало спасло ситуацию.