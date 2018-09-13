Театральный проект #ЗАживое выпустил капсульную коллекцию футболок и рюкзаков

Ельцин Центре презентуют капсульную коллекцию футболок и рюкзаков, над дизайном которых работали участники инклюзивного театрального проекта #ЗАживое — молодые люди с аутизмом и другими особенностями ментального развития, сообщает издание Znak.com.

Вещи с абстрактными рисунками в белом, желтом и чреном цвете появятся в сувенирной лавке и музея и магазинах центра уже в начале октября.

«К каждой вещи будет прилагаться ярлычок с историей ее создания, чтобы, если вас спросят: «Что на тебе за футболка с непонятным пятном?», вы могли рассказать, что это участник проекта — мальчик Егор, который отказался раскрашивать предложенный рисунок и решил все залить черным цветом», — рассказала Znak.com куратор инклюзивных программ Президентского центра Елена Возмищева

По ее словам, стоимость продукции будет невысокая, поскольку у авторов нет цели заработать на коллекции — они планируют привлечь внимание и популяризовать тему людей с особенностями ментального развития.

Также к Новому году участники проекта выпустят открытки и магниты.

Принты выполнены в белом, черном и желтом цветах