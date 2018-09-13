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На Сару Джессику Паркер подали в суд за кражу украшений на 10 миллионов
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На Сару Джессику Паркер подали в суд за кражу украшений на 10 миллионов 

Журнал ОК! 29 минут назад
Сара Джессика Паркер присвоила себе украшения, в том числе серьги и кольцо, общей стоимостью 150 тысяч долларов — или чуть больше 10 миллионов рублей. Об этом заявил бренд Kat Florence Design, с которым актриса сотрудничала в качестве амбассадора.
«Мисс Паркер запросила украшения на несколько месяцев для фотосъемки. Мы согласились и подписали договор. Это было в марте 2016-го. Но эти вещи мы больше не увидели. Мы считаем, что мисс Паркер должна за них заплатить», — прокомментировал адвокат истца.
Сара Джессика Паркер в рекламе украшений бренда
Адвокат звезды, в свою очередь, сочла это выдумкой: «Сару попросили оставить украшения у себя и по возможности дополнять ими свои образы на красных дорожках. Сара спрашивала, что делать с украшениями, с тех пор, как от Кэт Флоренс перестали приходить гонорары за рекламу, но Кэт, похоже, была не особо заинтересована в их возвращении».
Интересно, что в апреле этого года между сторонами уже был конфликт. Kat Florence Design пытались засудить Сару Джессику Паркер, когда та отказалась участвовать в промо-мероприятиях к выходу новой коллекции украшений. Во встречном иске Сара сообщила, что компания нарушила условия первой — звезде попросту за это не заплатили.
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