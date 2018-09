Сару Джессику Паркер обвиняют в краже ювелирных украшений на 150 тысяч долларов

53-летняя Сара Джессика Паркер не вернула ювелирному бренду несколько дорогостоящих украшений.

В США развернулся настоящий скандал: актриса Сара Джессика Паркер может оказаться за решеткой из-за предполагаемой кражи. Оказалось, звезда еще два года назад не вернула несколько аксессуаров с драгоценными камнями ювелирному бренду Kate Florence и не выкупила их у марки.

Адвокат Паркер уже публично заявил о том, что обвинения являются «абсолютной ложью». Якобы по условиям контракта актриса имела право оставить себе украшения для того, чтобы выйти в них в свет. Кроме этого, адвокат актрисы выдвинул встречный иск из-за невыплаты гонорара и использования фотографий без разрешения.

Но представители бренда сразу же ответили опровержением: украшения были предоставлены всего на 2 месяца, но в итоге это затянулось уже на 2 года. «Мы считаем, что, поскольку госпожа Паркер оставила себе ювелирные изделия еще с 2016 года, она должна за них заплатить», — заявил представитель бренда. Пока неизвестно, чем закончится конфликт — встреча сторон запланирована на 14 сентября.

