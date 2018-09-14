Ещё
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже ювелирных украшений на 150 тысяч долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сару Джессику Паркер обвиняют в краже ювелирных украшений на 150 тысяч долларов 

Passion.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Passion.ru
53-летняя Сара Джессика Паркер не вернула ювелирному бренду несколько дорогостоящих украшений.
В США развернулся настоящий скандал: актриса Сара Джессика Паркер может оказаться за решеткой из-за предполагаемой кражи. Оказалось, звезда еще два года назад не вернула несколько аксессуаров с драгоценными камнями ювелирному бренду Kate Florence и не выкупила их у марки.
Адвокат Паркер уже публично заявил о том, что обвинения являются «абсолютной ложью». Якобы по условиям контракта актриса имела право оставить себе украшения для того, чтобы выйти в них в свет. Кроме этого, адвокат актрисы выдвинул встречный иск из-за невыплаты гонорара и использования фотографий без разрешения.
Но представители бренда сразу же ответили опровержением: украшения были предоставлены всего на 2 месяца, но в итоге это затянулось уже на 2 года. «Мы считаем, что, поскольку госпожа Паркер оставила себе ювелирные изделия еще с 2016 года, она должна за них заплатить», — заявил представитель бренда. Пока неизвестно, чем закончится конфликт — встреча сторон запланирована на 14 сентября.
Фото: Panoramic, AUG/face to face, Nancy Kaszerman, Sonia Moskowitz, SMG, Lev Radin, MediaPunch/face to face / Global Look Press
Passion.ru: последние новости
Сексуальное или базовое? На какие модели нижнего белья стоит обратить внимание этой осенью Нежная, страстная, необычная: самые яркие клипы Кети Топурии Пижама нараспашку, коса до колен и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А давайте им чипы вживим под кожу»6
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле2
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете150
Звезды, которых не узнать после набора веса6
«Влюбилась в друга своего молодого сына»85
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение